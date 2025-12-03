Mann verursacht Unfallserie und fährt weiter

Ein Autofahrer soll in Wehr eine ganze Unfallserie verursacht haben und davongefahren sein. (Symbolbild)

Ein Autofahrer soll in Wehr im Kreis Waldshut eine Unfallserie mit zwei Verletzen verursacht haben und einfach weitergefahren sein. Mutmaßlich stand der 52-Jährige unter Medikamenteneinfluss und war eventuell fahruntüchtig, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Blutentnahme soll darüber Aufschluss geben. Der Führerschein und der Wagen des Mannes wurden sichergestellt.

Gegen Poller, Stein und andere Autos gefahren

Der 52-Jährige soll am Dienstagmittag über einen Grünstreifen gefahren und dann gegen einen Eisenpoller und zwei geparkte Autos gestoßen sein. Danach soll er mehrfach andere überholt und einen entgegenkommen Wagen gestreift haben. Schließlich geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen ein weiteres Auto, fuhr danach aber abermals weiter.

Alarmierte Polizisten nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Laut Polizei fuhr der Mann in seinem sehr beschädigten Wagen teils nur noch auf der Felge. Es entstand Schaden von mindestens 46.000 Euro, zwei Menschen verletzten sich leicht.