Mann versucht Polizisten zu überfahren und kommt in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er in Ravensburg mit einem gestohlenen Auto versucht haben soll, einen Polizisten zu überfahren und so zu entkommen, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 46 Jahre alte Verdächtige sei erheblich vorbestraft und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie ermitteln wegen versuchten Totschlags. Erst im Mai war der Verdächtige aus einem Gefängnis entlassen worden.

Der Mann soll das Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend so sehr beschleunigt haben, dass sich der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Den Wagen soll der Mann von seinem ehemaligen Arbeitgeber gestohlen haben. Der Fahrer habe mehrfach den Motor aufheulen lassen und sich geweigert, das Auto zu verlassen, so die Polizei weiter. Den Angaben zufolge setzten die Beamten daraufhin Pfefferspray ein. Als ein Polizist das Fahrzeug umrundet habe, soll der 46-Jährige plötzlich stark beschleunigt haben.

Anschließend habe der Mann einen Streifenwagen sowie ein geparktes Auto gerammt und versucht, zu Fuß zu fliehen. Unterstützungskräfte konnten ihn demnach wenig später festnehmen.