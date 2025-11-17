Mann versprüht Reizgas in Zug und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in einem Zug im Main-Tauber-Kreis Reizgas versprüht und mehrere Menschen leicht verletzt haben. Mehrere Reisende klagten laut einer Zeugin nach dem Vorfall nahe Lauda-Königshofen über Augenreizungen und Hustenreizungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten trafen am Samstag nur noch die 23-Jährige an, die auch die Polizei gerufen hatte.

Der Mann soll das Reizgas kurz vor dem Halt des Zuges in Lauda-Königshofen versprüht haben und ausgestiegen sein. Die Bahn war auf dem Weg nach Würzburg. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.