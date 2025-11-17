Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann versprüht Reizgas in Zug und flüchtet

Während einer Bahnfahrt versprüht ein Unbekannter laut einer Zeugin Reizgas - und steigt aus. Mehrere Menschen klagen nach dem Vorfall über Atembeschwerden.

Symbolfoto - Pfefferspray
Ein Mann versprühte in einem Zug Pfefferspray. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Mann versprühte in einem Zug Pfefferspray. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Ein Mann soll in einem Zug im Main-Tauber-Kreis Reizgas versprüht und mehrere Menschen leicht verletzt haben. Mehrere Reisende klagten laut einer Zeugin nach dem Vorfall nahe Lauda-Königshofen über Augenreizungen und Hustenreizungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten trafen am Samstag nur noch die 23-Jährige an, die auch die Polizei gerufen hatte.

Der Mann soll das Reizgas kurz vor dem Halt des Zuges in Lauda-Königshofen versprüht haben und ausgestiegen sein. Die Bahn war auf dem Weg nach Würzburg. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:251117-930-303734/1