Mann versprüht Pfefferspray in Bar - sieben Verletzte

Ein Mann hat in einer Bar in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Pfefferspray versprüht und dabei sieben Menschen verletzt. Der 22-Jährige war zuvor mit einem anderen Gast in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte.

Der Streit sei derart eskaliert, dass der Mann seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht habe, sagte ein Polizeisprecher. Umstehende Menschen hätten das Spray ebenfalls abbekommen. Ob die Betroffenen ins Krankenhaus mussten, konnte der Sprecher nicht sagen.

Nach dem Vorfall sei der junge Mann geflüchtet. Die Polizei konnte ihn laut dem Sprecher zunächst nicht mehr ausfindig machen. Die Beamten hätten allerdings die Personalien des Mannes ermittelt. Er müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.