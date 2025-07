Mann verschanzt sich nach Angriff auf Polizei mit Kindern

In Rosengarten gibt es einen größeren Polizeieinsatz.

Nach einem Messerangriff auf Polizisten hat sich ein Mann in Rosengarten im Nordosten Baden-Württembergs mit seinen beiden Kindern in seiner Wohnung verschanzt. Die Beamten seien bei der Attacke nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie hatten den Angaben nach einen Gerichtsvollzieher zur Wohnung begleitet.

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte erfolglos, den 35 Jahre alten Mann telefonisch zu erreichen. Über den Gesundheitszustand des Jungen und des Mädchens, die laut Polizei im Kindergartenalter sind, ist bislang nichts bekannt.

Zahlreiche Kräfte bei statischer Einsatzlage

Nach dem Angriff im Kreis Schwäbisch Hall waren Einsatzkräfte in großer Zahl nach Rosengarten ausgerückt. Es gebe eine »statische Einsatzlage« an oder in einem Wohnhaus im kleinen Ortsteil Sanzenbach. »Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung«, teilte die Polizei mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt. Von einer Geiselnahme sprach der Polizeisprecher aber nicht.

Gerichtsvollzieher können in bestimmten Fällen die Polizei hinzuziehen. Das gilt vor allem dann, wenn sie bei der Vollstreckung einer Maßnahme auf Widerstand oder Gefahr stoßen oder dies befürchten. Die Polizei dient dann als Unterstützung und kann im Bedarfsfall auch Gewalt anwenden.