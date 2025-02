Mann verrichtet großes Geschäft auf Grünstreifen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Klettgau (Kreis Waldshut) neben einer vielbefahrenen Straße seine Notdurft verrichtet. Eine Polizeistreife habe den 55-Jährigen beim Vorbeifahren in eindeutiger Haltung gesehen und daraufhin kontrolliert, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum er seinen Stuhlgang auf dem Grünstreifen vollführte, war zunächst unklar. Hinweise auf eine Notsituation hätten sich nicht ergeben. Nun muss der Mann wegen der Aktion am Mittwoch mit einer Geldstrafe rechnen.