Mann vermutlich im Streit mit Messer in Freiburg schwer verletzt

Ein 61-Jähriger ist vermutlich mit einem Messer bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der Mann sei blutend auf dem Boden in einer Einrichtung für Obdachlose in Freiburg gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

Später nahmen Beamte einen 54-Jährigen in seinem Zimmer in derselben Einrichtung widerstandslos fest. Der Verdächtige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft muss oder wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Ebenfalls blieb der Tathergang offen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.