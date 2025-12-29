Mann verletzt Streitschlichter mit Messer schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat einen Streitschlichter in Schwaben mit einem Messer schwer verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das 26 Jahre alte Opfer befinde sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Vorangegangen war ein Streit zwischen einem 60-Jährigen und einem 57-Jährigen am Samstag in Aulendorf (Landkreis Ravensburg). Dabei wurde der Jüngere mit einem Messer leicht verletzt. Am nächsten Tag sei dann der 57-Jährige auf den Älteren mit einem Messer in einem Wohnheim losgegangen. Das bemerkte ein 26-Jährige, der dann laut Polizei schlichten wollte. Dabei stach der 57-Jährige mit dem Messer zu und verletzte ihn schwer am Oberkörper.

Der 57 Jahre alte mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht. Die Polizei nahm den Inder wenig später zu Hause fest. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.