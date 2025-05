Bitte aktivieren Sie Javascript

BÜHLERZELL: Ein 59-Jähriger ist mit einem Traktor in Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei bei der Einfahrt auf sein Grundstück zu weit in das stark abfallende Gelände gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er am Dienstag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der 59-Jährige fiel auf die Straße und erlitt schwere Kopfverletzungen, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. (dpa)