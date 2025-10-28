Mann verletzt sich bei Brand in Brennerei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand in einer Schnapsbrennerei in Lehrensteinsfeld (Kreis Heilbronn) ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 75-Jährige hatte laut Polizei versucht, die Flammen zu löschen. Der Mann und seine Tochter hatten sich am Vormittag in einer benachbarten Weinstube befunden und explosionsartige Knallgeräusche gehört.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Lithium-Ionen-Akkus diese verursacht haben – ob sie Ursache oder Folge des Feuers waren, war aber zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise auf Brandstiftung hat die Polizei nicht. Der Schaden liegt demnach zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Die Brennerei war wohl seit mehreren Monaten nicht mehr in Betrieb.