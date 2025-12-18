Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann verletzt seine Frau und deren Begleiter

Nach einer Attacke in Laufenburg ermittelt die Kriminalpolizei: Ein Mann soll seine Frau und ihren Begleiter verletzt haben. Der Verdächtige stellte sich kurz nach der Tat selbst.

Blaulicht
Ein Mann ist wegen eines Angriffs vorläufig festgenommen worden (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
Ein Mann ist wegen eines Angriffs vorläufig festgenommen worden (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Ein Mann soll in Laufenburg (Kreis Waldshut) einen 38-jährigen Begleiter seiner Frau mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verletzt haben. Das Opfer erlitt laut Polizei mehrere Stiche erlitten und ist mittelschwer verletzt. Auch die vom Verdächtigen getrennt lebende Frau wurde attackiert. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der 47-jährige mutmaßliche Angreifer stellte sich am Dienstag nur wenige Minuten nach der Tat der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Ablauf und möglichem Motiv.

© dpa-infocom, dpa:251218-930-441407/1