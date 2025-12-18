Mann verletzt seine Frau und deren Begleiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in Laufenburg (Kreis Waldshut) einen 38-jährigen Begleiter seiner Frau mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verletzt haben. Das Opfer erlitt laut Polizei mehrere Stiche erlitten und ist mittelschwer verletzt. Auch die vom Verdächtigen getrennt lebende Frau wurde attackiert. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der 47-jährige mutmaßliche Angreifer stellte sich am Dienstag nur wenige Minuten nach der Tat der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Ablauf und möglichem Motiv.