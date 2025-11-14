Mann verletzt Frau - Streit mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in Mannheim hat es einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Die Frau wurde verletzt, dabei habe auch ein Messer eine Rolle gespielt, sagte ein Polizeisprecher, und nannte mit Hinweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Details. Auch zur Schwere der Verletzung äußerte er sich nicht. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Zuvor habe es einen Streit im sozialen Umfeld gegeben. Der Mann und die Frau seien familiär miteinander verbunden, hieß es von der Polizei weiter. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Polizei. Die »Rheinpfalz« hatte zuvor berichtet.