Mann tanzt auf Bahngleisen – Schnellbremsung bei S-Bahn

Weil er im Bahngleisbereich bei Obersulm getanzt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann. Gegen den 26-Jährigen werde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, teilte die Bundespolizei mit. Demnach bemerkte der Lokführer einer S-Bahn den Mann am Dienstagabend und leitete eine Schnellbremsung ein, sodass sein Zug rechtzeitig zum Stehen kam. Polizisten trafen den Mann noch vor Ort an. Ob er Drogen genommen oder Alkohol getrunken hat, war zunächst nicht bekannt. Die Bahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Wie viele Fahrgäste sich darin befanden, war nicht bekannt.