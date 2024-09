Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 77-jähriger Rollerfahrer ist nach einem Sturz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Montagnachmittag auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller verloren. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten laut Polizei an.