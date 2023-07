Aktuell Land

Mann stirbt nach mutmaßlichem Angriff in Flüchtlingsheim

Ein 64-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) ist nach einem mutmaßlichen Angriff gestorben. Nach Polizeiangaben vom Sonntag fanden alarmierte Polizeikräfte den Mann am Samstagabend blutüberströmt im Flur der Unterkunft vor. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstarb.