Mann stirbt nach mutmaßlichem Angriff auf Ehefrau

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Tag nach dem mutmaßlichen Angriff auf seine Ehefrau ist ein 46 Jahre alter Mann an seinen selbst zugefügten Verletzungen erlegen. Er sei in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann soll in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen. Der Tat soll ein familiärer Streit vorausgegangen sein. Die Polizei wurde am Sonntagabend alarmiert, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung entdeckt worden war. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Im Haus fanden die alarmierten Polizeibeamten auch den 46-Jährigen, der zuvor versucht hatte, sich selbst zu töten. Er konnte reanimiert werden und wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht.