Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann stürzt in Uhingen von Dach und verletzt sich schwer

Arbeiter eines Photovoltaikunternehmens sind in Uhingen am Werk. Doch Regen hat die Dachziegel rutschig gemacht - mit fatalen Folgen.

Polizei
Ein Arbeiter stürzte in Uhingen mehrere Meter tief von einem Dach. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Arbeiter stürzte in Uhingen mehrere Meter tief von einem Dach. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Ein Arbeiter ist in Uhingen im Kreis Göppingen von einem Dach gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der 39-Jährige wohl auf den regennassen Dachziegeln das Gleichgewicht verloren und war hingefallen. Er rutschte aus etwa acht bis zehn Metern bäuchlings über das Dach und einen Balkon, krachte durch ein Vordach aus Plastik und fiel auf die Terrasse. Ein vorhandenes Klettergeschirr trug er nicht. 

Der Mann war am Montag mit zwei Kollegen einer Photovoltaikfirma auf dem Dach beschäftigt gewesen. Die Polizei ermittelt, hat aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

© dpa-infocom, dpa:251118-930-307154/1