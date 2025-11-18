Mann stürzt in Uhingen von Dach und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Arbeiter ist in Uhingen im Kreis Göppingen von einem Dach gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der 39-Jährige wohl auf den regennassen Dachziegeln das Gleichgewicht verloren und war hingefallen. Er rutschte aus etwa acht bis zehn Metern bäuchlings über das Dach und einen Balkon, krachte durch ein Vordach aus Plastik und fiel auf die Terrasse. Ein vorhandenes Klettergeschirr trug er nicht.

Der Mann war am Montag mit zwei Kollegen einer Photovoltaikfirma auf dem Dach beschäftigt gewesen. Die Polizei ermittelt, hat aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.