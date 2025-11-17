Mann stürzt in Baugrube - mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 34-Jähriger ist in Rastatt in eine Baugrube gestürzt und verletzt worden. Er wurde am Sonntag von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann selbst an seinem Sturz schuld. Er war vermutlich betrunken.

Ein Passant alarmierte die Rettungskräfte und berichtete, dass ein Mann in das Loch einer Baustelle gestürzt war. Nach der Rettung überprüften die Polizeibeamten, ob die Baustelle ordnungsgemäß beschildert und abgesichert war. Ihnen zufolge befand sich alles im ordnungsgemäßen Zustand.