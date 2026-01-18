Mann stürzt in Bach und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 39-jähriger Mann ist im Rems-Murr-Kreis tot in einem Bach gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann am Samstagabend auf einer Faschingsveranstaltung in der Gemeinde Auenwald gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht davon aus, dass er auf dem Heimweg eine rund drei Meter hohe Böschung hinabstürzte und in den Bach fiel. Als der Mann am Morgen gefunden wurde, war er bereits tot. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.