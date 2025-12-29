Mann stürmt Kirche mit Messer und bedroht Besucher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat eine Kirche in Rottenburg (Landkreis Tübingen) gestürmt und Besucher mit einem Messer bedroht. Mit dem Messer soll der 30-Jährige kirchliche Gegenstände beschädigt haben, teilte die Polizei mit. Anschließend ging er auf den Marktplatz, auf dem die gerufenen Beamten ihn fanden. Er warf den Polizisten das Messer vor die Füße. Anschließend nahmen die Beamten den polizeibekannten Mann fest. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige kam in eine Fachklinik.