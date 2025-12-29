Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann stürmt Kirche mit Messer und bedroht Besucher

In einer Kirche hantiert ein Mann plötzlich mit einem Messer. Er bedroht Besucher und beschädigt das Gotteshaus. Bei der Festnahme beleidigt er Polizisten.

Auf dem Marktplatz nahmen die Beamten den 30-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Mann hat eine Kirche in Rottenburg (Landkreis Tübingen) gestürmt und Besucher mit einem Messer bedroht. Mit dem Messer soll der 30-Jährige kirchliche Gegenstände beschädigt haben, teilte die Polizei mit. Anschließend ging er auf den Marktplatz, auf dem die gerufenen Beamten ihn fanden. Er warf den Polizisten das Messer vor die Füße. Anschließend nahmen die Beamten den polizeibekannten Mann fest. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige kam in eine Fachklinik.

