Mann spuckt und schlägt an AfD-Stand um sich

Ein Mann soll an einem Infostand der AfD in Heilbronn Parteimitglieder beleidigt und nach ihnen geschlagen haben. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand.

Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter soll am Samstag zunächst an den Stand herangetreten sein, ein Plakat bespuckt und gegen einen Tisch geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll er die AfD-Mitglieder auch körperlich angegangen sein. Zeugen hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Sein Motiv sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.