Mann springt aus brennendem Haus - lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein 80-Jähriger aus dem ersten Stock gesprungen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Das Feuer griff auf Bäume über, weshalb vorsorglich auch das Nachbargebäude evakuiert wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Beim Einsatz erlitt ein Feuerwehrmann Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Wie es dazu kam, war zunächst nicht bekannt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.