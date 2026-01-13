Mann soll tödlichen Unfall gefilmt haben – Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt gegen einen Gaffer, der einen tödlichen Unfall bei Bad Saulgau gefilmt haben soll. (Symbolbild)

Ein Mann soll einen tödlichen Verkehrsunfall bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mit seinem Handy gefilmt haben, anstatt zu helfen. Nun ermittelt die Polizei. Der 45-Jährige müsse sich unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten, hieß es in einer Mitteilung.

Zu dem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten war es Mitte Dezember gekommen. Ein Kleintransporterfahrer starb noch vor Ort. Der mutmaßliche Gaffer soll noch vor den Rettungskräften an der Unfallstelle gewesen sein und mit seinem Smartphone ein Video aufgenommen haben. Als Rettungskräfte die Opfer versorgten, soll er erneut gefilmt haben.

Polizeibeamte stellten die Aufnahmen als Beweismittel sicher und veranlassten ihre Löschung auf dem Gerät des Mannes. Wie der Mann an die Unfallstelle gekommen war, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht angeben. Ermittelt werde, ob er die Videos vor dem Eintreffen der Polizei bereits verbreitet hat.