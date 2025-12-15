Mann soll sechs Menschen verletzt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 27-Jähriger soll im Kreis Esslingen kurz hintereinander sechs Menschen angegriffen und leicht verletzt haben. Der psychisch auffällige Mann sitzt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige Ende vergangener Woche zunächst in Leinfelden-Echterdingen eine 24-Jährige geschlagen und beraubt haben. Dann soll der Mann mit einem Auto auf einen 57 Jahre alten Radfahrer aufgefahren sein. In Filderstadt soll er zwei Schüler angegriffen und eine 38-Jährige sowie eine 55 Jahre alte Frau zu Boden gestoßen haben. Alle Betroffenen wurden demnach leicht verletzt.

Der Verdächtige konnte zunächst flüchten, wurde später aber festgenommen. Eine Richterin erließ Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung. Die Ermittler prüfen, ob der Mann für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.