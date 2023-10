Aktuell Land

Mann soll Moscheen in fünf Bundesländern bedroht haben

Nach einer jahrelangen Serie von rechtsextremen Drohbriefen vor allem gegen Moscheen hat die Polizei einen 50 Jahre alten Verdächtigen gefasst. Der Mann aus Hagen in Nordrhein-Westfalen habe nach der Durchsuchung seiner Wohnung alle Taten gestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 41 Beleidigungsschreiben mit größtenteils rechtsextremistischen und islamfeindlichen Inhalten gingen an Einrichtungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.