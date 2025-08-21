Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann soll in Reutlingen seine Mutter getötet haben

In Reutlingen soll ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Die Polizei nahm den 58-Jährigen fest – er befand sich laut Angaben in einem psychischen Ausnahmezustand.

Tötungsdelikt in Reutlingen
Die Tat in einem Wohngebiet geschah in der Nacht. Foto: Markus Lenhardt/DPA
Die Tat in einem Wohngebiet geschah in der Nacht.
Foto: Markus Lenhardt/DPA

Ein Mann soll in Reutlingen mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen und sie so getötet haben. Der 58-Jährige wurde nach Polizeiangaben festgenommen und auf Anordnung des Haftrichters in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. 

Er soll seine Mutter am Mittwoch um kurz vor Mitternacht in ihrer Reutlinger Wohnung umgebracht haben. Danach verschanzte er sich auf dem Balkon des Gebäudes und ließ auch die alarmierten Polizisten nicht in die Wohnung. Deshalb brachen sie die Tür auf, um dem Opfer Erste Hilfe leisten zu können.

Der verdächtige Sohn habe sich zu dem Zeitpunkt offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Der Italiener sei überwältigt und vorläufig festgenommen worden. Durch eingesetztes Pfefferspray erlitten fünf Polizeibeamte leichte Verletzungen, ein Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

© dpa-infocom, dpa:250821-930-937349/3