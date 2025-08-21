Mann soll in Reutlingen seine Mutter getötet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in Reutlingen mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen und sie so getötet haben. Der 58-Jährige wurde nach Polizeiangaben festgenommen und auf Anordnung des Haftrichters in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Er soll seine Mutter am Mittwoch um kurz vor Mitternacht in ihrer Reutlinger Wohnung umgebracht haben. Danach verschanzte er sich auf dem Balkon des Gebäudes und ließ auch die alarmierten Polizisten nicht in die Wohnung. Deshalb brachen sie die Tür auf, um dem Opfer Erste Hilfe leisten zu können.

Der verdächtige Sohn habe sich zu dem Zeitpunkt offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Der Italiener sei überwältigt und vorläufig festgenommen worden. Durch eingesetztes Pfefferspray erlitten fünf Polizeibeamte leichte Verletzungen, ein Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.