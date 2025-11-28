Mann soll Frau von E-Scooter gezogen und getötet haben

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart hat Anklage wegen Mordes gegen einen Mann erhoben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage wegen Mordes gegen einen 46-jährigen Mann erhoben. Der Ukrainer soll eine 38-jährige Frau in Sindelfingen (Kreis Böblingen) von einem E-Scooter gezogen und getötet haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Seit Herbst 2024 habe zwischen den beiden eine Bekanntschaft bestanden. Genaueres zu der Bekanntschaft wollte der Sprecher vorerst nicht preisgeben. Ab dem neuen Jahr soll es oft zu Streit gekommen sein.

Angeklagter passte Frau in Wald ab

In der Tatnacht Ende Februar fuhr die Frau von einer Gaststätte mit einem E-Scooter durch einen Wald nach Hause. Dort habe der Beschuldigte die Frau abgepasst, sie vom E-Scooter gezogen und anschließend getötet. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Russin durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen war.

Die Leiche soll er anschließend in einem Amphibiendurchlass unter der Straße versteckt haben, wo sie im Mai von einem Waldarbeiter gefunden wurde.