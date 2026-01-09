Mann soll 18-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben

Am Bahnhof in Friedrichshall kam es zu einem schweren Angriff. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Ein 49-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Bahnhof Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) einen 18-Jährigen geschlagen und ins Gleisbett gestoßen haben soll. Ein 38-Jähriger wird zudem beschuldigt, die 17 Jahre alte Begleiterin des Opfers angegriffen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Während der 18-Jährige im Gleisbett lag, fuhr eine Stadtbahn ein. Der Fahrer konnte den Zug den Angaben zufolge ohne Einleitung einer Notbremsung anhalten. Der junge Mann und seine Begleiterin erlitten leichte Verletzungen.

Noch am Bahnhof wurden die Verdächtigen festgenommen. Der 49-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand, wie es hieß. Ein Haftrichter steckte ihn nach dem Vorfall am Dienstag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige muss sich ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er kam zunächst frei. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise.