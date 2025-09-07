Mann schleppt Frau auf Schulter heim - Polizei löst Fall auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Bürger hat in Mannheim einen Mann dabei beobachtet, wie er eine Frau aus einem Auto zog und ihren schlappen Körper über seine Schulter wuchtete. Der besorgte Zeuge verständigt die Polizei - wie die Beamten berichteten, befürchtete der Mann eine Entführung oder ein anderes Verbrechen.

Bei einer Überprüfung wurden der Mann und dessen Lebensgefährtin dann in deren Wohnung angetroffen. »Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Dame bei einer Firmenfeier ein wenig zu sehr den alkoholischen Getränken zugesprochen hatte, was dazu führte, dass ihr Lebensgefährte den Transport von der Feierlocation nach Hause vollumfänglich gewährleistete«, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei.