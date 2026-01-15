Mann schießt in Café auf 47-Jährigen – Haftbefehl

Der Mann soll am vergangenen Mittwoch ohne Vorwarnung mehrere Schüsse auf das ahnungslos an einem Tisch sitzende Opfer abgegeben haben. (Archivbild)

Weil er in einem Café in Mannheim mehrfach auf einen 47-Jährigen geschossen haben soll, ist ein 58 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Den Vorwürfen zufolge hatte der Täter am vergangenen Mittwoch ohne Vorwarnung mehrere Schüsse auf das ahnungslos an einem Tisch sitzende Opfer abgegeben. Danach verließ er das Lokal in der Innenstadt, wie es weiter hieß. Lebensgefahr für den 47-Jährigen habe nicht bestanden. Einer der Schüsse hatte ihn zwar am Oberschenkel getroffen, die anderen verfehlten ihn jedoch.

Kurz nach der Tat hatten Polizeibeamte den 58-Jährigen festgenommen – die mutmaßliche Tatwaffe hatte er bei sich. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.