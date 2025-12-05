Mann rastet in Landratsamt aus – zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 35-Jähriger ist im Landratsamt des Bodenseekreises in Friedrichshafen dermaßen ausgerastet, dass er selbst und ein weiterer Mensch verletzt worden sind. Der Mann wollte am Donnerstag einen Termin wahrnehmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin kam es zu einer Diskussion mit Mitarbeitern im Foyer. Der Mann soll aggressiv geworden sein. Schließlich forderte ihn das Sicherheitspersonal auf, das Gebäude zu verlassen. Doch er weigerte sich, beleidigte und bedrohte die Angestellten. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem sowohl der Verdächtige als auch ein weiterer Mensch leicht verletzt wurden.