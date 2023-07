Aktuell Land

Mann randaliert in Rathaus und schlägt Mitarbeiter

Ein 37 Jahre alter Mann ist im Rathaus von Altbach (Kreis Esslingen) in Büros eingedrungen und dort auf einen Mitarbeiter sowie auf einen Besucher losgegangen. Den Mitarbeiter soll er geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch nach dem Vorfall vom Vortag berichtete. Dann beschädigte der psychisch auffällige 37-Jährige demnach die Scheibe eines Rauchabzuges, so dass Alarm im Rathaus ausgelöst wurde. Der Mann ließ sich von der hinzugerufenen Polizei widerstandslos festnehmen.