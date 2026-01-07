Mann ohne Fahrerlaubnis flieht nach Unfall - Drogen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat im Landkreis Tuttlingen einen Unfall verursacht und ist geflohen. Ein Drogenvortest schlug bei dem Mann positiv auf THC und Kokain an, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige geriet am Dienstagabend mit seinem Wagen in Fridingen an der Donau ins Schleudern. Daraufhin kollidierte er mit dem Zaun einer Firma.

Ein Zeuge bemerkte das und sprach den Fahrer an. Der Mann soll daraufhin darum gebeten haben, nicht die Polizei zu rufen. Dann entfernte er sich. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fuhr das Auto erneut vor. Diesmal saß die Ehefrau des 42-Jährigen am Steuer. Den Verdächtigen fanden die Beamten dann zu Hause. Er muss sich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten.