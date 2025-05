Mann nach versuchter Brandstiftung in Bretten festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BRETTEN. Die Polizei hat einen Mann identifiziert, der Anfang Mai an einem Einkaufszentrum in Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen Brand gelegt haben soll. Der 43-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Beamten mitteilten. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Bei dem Brand war ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war gegen Mitternacht im Bereich der Warenanlieferung eines Einkaufsmarkts ausgebrochen. Die Flammen beschädigten das Gebäude und ein Parkdeck, auf das Gebäudeinnere griffen sie nicht über. Der Rauch beschädigte auch die Warenbestände zweier Einkaufsmärkte. (dpa)