Eine Straßenbahn hat einen Mann in Mannheim erfasst. Der Rettungsdienst brachte ihn nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in ein Krankenhaus. Details zu dem Mann und dem Unfallhergang konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen. Die Feuerwehr berichtete über eine Person, die in der Neckarstadt-West schwer verletzt worden sei.