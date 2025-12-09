Mann nach tödlichem Messerangriff in der Türkei festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundespolizisten haben am Stuttgarter Flughafen einen gesuchten mutmaßlichen Messerstecher festgenommen. Gegen den 36-jährigen syrischen Staatsbürger lag ein internationales Auslieferungsersuchen eines türkischen Gerichts vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Beschuldigte soll im Jahr 2018 in der Türkei einen Mann mit einem Messer erstochen haben.

Der Mann kam am Samstag mit einem Flugzeug aus dem Irak nach Stuttgart. Die Bundespolizisten nahmen bei der Einreisekontrolle eine fahndungsmäßige Überprüfung vor. Tags darauf wurde er dem zuständigen Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Über die Zulässigkeit der Auslieferung entscheidet das Oberlandesgericht, über die Durchführung die Generalstaatsanwaltschaft.