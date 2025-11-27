Mann nach Streit lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll an einer Straßenbahn-Haltestelle in der Mannheimer Innenstadt einem anderen Mann lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Polizisten konnten die Blutungen stoppen und dem 36-Jährigen so das Leben retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Opfer befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach einer Fahndung wurde ein verdächtiger 32-Jähriger vorläufig festgenommen. Ein Augenzeuge vor Ort berichtete von einem Messer als Tatwaffe. Das konnte der Polizeisprecher vorerst nicht bestätigen. Die Tatwaffe sei bislang nicht gefunden worden.

Die Auseinandersetzung fand an der belebten Bahnhaltestelle Tattersall statt. Die Polizei geht von zahlreichen Augenzeugen aus und bittet diese, sich zu melden. Wie genau und warum es zu der Auseinandersetzung am Morgen kam, blieb noch vollkommen unklar.