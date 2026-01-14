Mann nach mutmaßlichem Mord an Schwiegermutter im Hohenlohekreis in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er seine Schwiegermutter aus Schöntal (Hohenlohekreis) ermordet haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 46-Jährige wurde am Dienstag vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 58 Jahre alte Schwiegermutter des Verdächtigen war zuvor am frühen Dienstagmorgen mit schweren Verletzungen in Schöntal aufgefunden worden. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt, starb aber noch vor Ort. Eine rechtsmedizinische Begutachtung vor Ort sowie eine Obduktion ergaben den Verdacht eines Tötungsdelikts.

Nähere Angaben zu den Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Wer die Frau fand, wodurch und warum sie möglicherweise getötet wurde, teilte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mit.