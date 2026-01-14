Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann nach mutmaßlichem Mord an Schwiegermutter im Hohenlohekreis in Haft

In Schöntal wird eine schwer verletzte Frau gefunden. Sie stirbt noch vor Ort. Kurz darauf hat die Polizei bereits einen Verdächtigen aus der Familie.

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau in Schöntal sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Weil er seine Schwiegermutter aus Schöntal (Hohenlohekreis) ermordet haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 46-Jährige wurde am Dienstag vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 58 Jahre alte Schwiegermutter des Verdächtigen war zuvor am frühen Dienstagmorgen mit schweren Verletzungen in Schöntal aufgefunden worden. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt, starb aber noch vor Ort. Eine rechtsmedizinische Begutachtung vor Ort sowie eine Obduktion ergaben den Verdacht eines Tötungsdelikts.

Nähere Angaben zu den Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Wer die Frau fand, wodurch und warum sie möglicherweise getötet wurde, teilte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mit.

