Mann nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Weil er in einer Pforzheimer Bar zwei andere mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Er wird des versuchten Mordes verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 27 Jahre alte Verdächtige meldete sich noch in der Tatnacht bei der Polizei. Beamten nahmen ihn bei sich zu Hause fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Verdächtige in der Nacht auf Samstag in der Bar mit einem 35- und einem 33-Jährigen in Streit. Er soll die Bar dann kurz verlassen haben und mit einem Messer zurückgekehrt sein. Damit soll er die beiden anderen angegriffen und ihnen leichte oberflächliche Verletzungen zugefügt haben. Die Klinge des Messers soll abgebrochen sein. Wie genau, war laut Polizei zunächst unklar. Gegenstand der Ermittlungen sei ebenso, ob der Verdächtige und die Geschädigten sich vorher kannte, sagte eine Polizeisprecherin.