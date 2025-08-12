Mann nach Baden im Rhein verschwunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist nach dem Baden im Rhein an der Schweizer Grenze bei Grenzach-Wyhlen verschwunden. Die Einsatzkräfte starteten nach dem Vorfall in Baden-Württemberg eine großangelegte Rettungsaktion für den 27-Jährigen, der in Berlin wohnhaft sein soll, wie die Polizei mitteilte.

Auf beiden Seiten des Rheins waren demnach mehrere Boote, Drohnen und ein Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem Mann, der am Montagnachmittag verschwand. Bislang sei er allerdings nicht gefunden worden.