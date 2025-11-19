Mann nach Angriff auf Frau in Mannheim in Untersuchungshaft

Ein Mann soll in Mannheim auf eine Frau losgegangen sein, sodass sie Schnitte und Stichverletzungen erlitt. (Symbolbild)

Ein 67-Jähriger, der in Mannheim eine Frau angegriffen und mit dem Tod bedroht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags. Der Mann soll die 63-jährige Frau am Dienstag auf offener Straße körperlich attackiert und zu Boden gerissen haben. Sie erlitt Stiche und Schnitte unterhalb des Kinns und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Passanten hatten die Frau schreien hören. Der Verdächtige lief davon, wurde aber kurz darauf festgenommen.

Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben zum Motiv und zu den Hintergründen machen.

Erst am Freitag hatte es in Mannheim einen ähnlichen Vorfall gegeben: Ein 59-Jähriger soll eine 40-Jährige auf offener Straße attackiert und schwer verletzt haben. Auch er habe damit gedroht, die Frau zu töten, hieß es. Zeugen eilten ihr zu Hilfe. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen - und kam ebenfalls wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.