Mann nach Angriff auf Ehefrau in U-Haft

Weil er seine Frau mit einem Messer angegriffen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter beim Amtsgericht Bruchsal erließ Haftbefehl gegen den 55-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Er soll seine 48 Jahre alte Ehefrau am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Bretten (Landkreis Karlsruhe) attackiert haben. »Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt die Geschädigte mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich der Hände und des Oberkörpers«, teilten die Behörden mit. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Bei der Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme hätten Einsatzkräfte das vermeintliche Tatmesser gefunden.

Eine Nachbarin hatte früheren Angaben zufolge die Polizei alarmiert, nachdem sie Schreie aus der Wohnung des Paares gehört hatte. Die 48-Jährige flüchtete demnach mit ihrer 13-jährigen Tochter zu der Nachbarin. Die Frau sei ins Krankenhaus gekommen, ihre Tochter unverletzt geblieben.