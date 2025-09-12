Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann mit offenem Haftbefehl hantiert in Kehl an Streifenwagen

Ein 45-Jähriger versucht, an einem Streifenwagen den Kofferraum zu öffnen – und wird prompt kontrolliert. Was die Polizei dabei entdeckt, sorgt für eine Überraschung.

Polizei
Die Beamten beobachteten den Mann am Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Beamten beobachteten den Mann am Streifenwagen. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Ein Mann mit einem offenen Haftbefehl hat an einem Streifenwagen der Bundespolizei in Kehl hantiert. Beamte beobachteten den 45-Jährigen, als er versuchte, den Kofferraum des Autos zu öffnen, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin kontrollierten sie am Donnerstagabend den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag. 

Da der 45-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er eine 25-tägige Haftstrafe antreten. Warum der Mann an den Kofferraum des Streifenwagens wollte, ist nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:250912-930-29700/1