Mann mit Messern und Maske erschreckt Frau in Mengen

Erschreckend ist der Blick aus dem Fenster für eine Frau in Mengen. Dort steht ein Mann und wetzt zwei Messer. Die Polizei schreitet ein.

Ein Maskierter mit Messern hat für einen Polizeieinsatz in Mengen gesorgt. (Symbolbild)
Maskiert und mit zwei Messern soll ein Mann vor dem Fenster einer Frau in Mengen (Kreis Sigmaringen) gestanden haben. Die Polizei gehe von psychischen Problemen als Hintergrund aus, wie die Beamten mitteilten. 

Die Frau hatte die Polizei verständigt, nachdem der ihr bekannte Mann am Dienstag vor ihrem Fenster aufgetaucht war. Einsatzkräfte trafen den 26-Jährigen später in seiner Wohnung an, nahmen ihn vorläufig fest und stellten eine weiße Maske sowie Messer sicher. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Ein Krisenteam des Rettungsdienstes kümmerte sich um die unter Schock stehende Frau.

