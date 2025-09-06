Mann mit Messer geht in Ulm auf Polizisten los

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist in Ulm auf Polizisten losgegangen. Die Beamten hätten Schüsse abgegeben, verletzt worden sei der Angreifer aber nicht, teilten die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mit. Der 37-Jährige befinde sich dennoch zur medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus. Ein Anrufer hatte der Polizei am Freitagabend eine verhaltensauffällige Person gemeldet, die mit einem Messer hantiere, hieß es zum Auslöser des Polizeieinsatzes. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar.