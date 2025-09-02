Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann löst Polizeieinsatz in Biberacher Wohnhaus aus

In Biberach an der Riß räumt die Polizei ein ganzes Mehrfamilienhaus. Unklar ist, ob ein Mann in seiner Wohnung Zugang zu Waffen hat.

Die Polizei hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Biberach an der Riß in Sicherheit gebracht. Hintergrund des Einsatzes ist ein Mann, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wie die Beamten mitteilten. Da nicht ausgeschlossen werden könne, ob der Mann Zugang zu einer Waffe habe, sei auch die Straße abgesperrt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Feuerwehr sei vor Ort. Zusätzliche Spezialkräfte seien vorsichtshalber angefordert worden, sagte ein Polizeisprecher.

