Mann in Wohnung gefesselt und stundenlang gequält

Ein Mann wurde in Wangen über mehrere Stunden lang gequält. (Symbolfoto)

Ein Mann ist in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) über mehrere Stunden lang gefesselt, geknebelt und mit Schlägen und Tritten gequält worden. Der 38-Jährige sei unter einem Vorwand aus seinem WG-Zimmer gelockt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Fesseln und Knebeln hätten die sechs Tatverdächtigen Gummikabel und Klebeband verwendet. Weshalb es zu der Tat kam, war zunächst unklar.

Erst als einer der Tatverdächtigen ein Video der Tat in eine WhatsApp-Gruppe geschickt habe, rief ein 38-Jähriger, der ebenfalls in der Chat-Gruppe war, den Notruf und befreite den Mann. Das Opfer wurde nach der stundenlangen Tat am Sonntag im Krankenhaus behandelt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 35 Jahren seien identifiziert worden. Ob es bereits Festnahmen gab, war zunächst unklar.