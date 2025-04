Mann in Taxi mit mehreren Kilogramm Drogen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit rund 71 Kilogramm Drogen ist ein Taxigast vom Zoll in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) erwischt worden. Die Beamten hatten das in Papiertücher gewickelte Kath bei einer Kontrolle bereits am 20. März entdeckt, teilte deren Pressestelle nun mit. Der 29-jährige Fahrgast habe es im Gepäck dabeigehabt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Kath ist eine pflanzliche Droge, die gekaut wird. Die Wirkstoffe Cathin und Cathinon seien mit Amphetamin vergleichbar - in abgeschwächter Form, hieß es. Bei der Droge handle es sich um die Zweigspitzen und jungen Blätter des Khatstrauchs.