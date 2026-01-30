Mann in Sozialunterkunft von Karlsruhe zündet Kleidung von Schlafendem an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 61-Jähriger soll in einer Sozialunterkunft in Karlsruhe die Kleidung seines einschlafenden Mitbewohners angezündet haben. Zuvor habe es ein Streit mit dem 42-Jährigen gegeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Worum es dabei ging, blieb zunächst unklar. Der Verdächtige zündete die Kleidung, die der 42-Jährige am Körper trug, an, als er gerade am Einschlafen war. Dieser bemerkte die noch kleinen Flammen und konnte sie löschen. Er blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Mann am Mittwoch vorläufig fest. Am Donnerstag erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.