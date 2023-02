Aktuell Land

Mann in Plochingen durch Schuss schwer verletzt

In Plochingen (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch mindestens einen Schuss schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Täter oder die Täter seien flüchtig.